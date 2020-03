Superintendência de Rondônia juntamente com o Prosserv e com a Comissão de Direitos Humanos promovem um dia de beleza e cuidados especiais, para todas as policiais, servidoras administrativas, colaboradoras terceirizadas e estagiárias pelo Dia Internacional das Mulheres.

Na manhã dessa sexta-feira, 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia promoveu um evento para todas as policiais, servidoras administrativas, colaboradoras terceirizadas e estagiárias, que compõem o quadro do órgão, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado no dia 8 de março.

O evento aconteceu na Superintendência da PRF em Porto Velho e contou com homenagens, um delicioso coffee break e momentos de beleza, especialmente para elas, com a parceria do Boticário, Mary Kay, Banco do Brasil, e o salão de beleza Instituto Mix de profissões, além atendimentos básicos de saúde oferecidos pela clínica Multiplik.

Além da sede em Porto Velho, a delegacia de Ji-Paraná, chefiada pela policial Angela Brondolo, também ofereceu um café da manhã às mulheres, em um gesto de carinho e apreço da PRF a todas elas, que trabalham diariamente e somam com o desenvolvimento da instituição, e lutam bravamente pelos seus direitos e espaço na sociedade.