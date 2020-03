O deputado Chiquinho da Emater (PSB) em visita a Vilhena na tarde de quinta-feira 05, participou da palestra de apresentação do projeto “Vilhena Para o Futuro” idealizado por arquitetos e urbanistas do escritório Jaime Lerner, de Curitiba, onde mostraram em detalhada exibição novas perspectivas do município acerca dos planos propostos para os anos seguintes.

Fizeram parte da reunião os deputados Ezequiel Neiva (PTB), Luizinho Goebel (PV), bem como Ricardo Oliveira secretário do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia Laerte Gomes (PSDB), juntamente com o vereador Ronildo Macedo (PV) e o prefeito de Vilhena Eduardo Japonês (PV), além de moradores e empresários.

Na ocasião, o parlamentar destacou que o projeto trará para cidade um grande legado com qualidade, modernidade e economia em suas diferentes épocas administrativas para a população.

De acordo com o parlamentar o planejamento é a base do futuro e estes projetos visam fomentar o crescimento inovador do município, trazendo mais uma referência em âmbito estadual, através desta experiência trocada com o renomado escritório de arquitetura e urbanismo representado pela equipe de Jaime Lerner.

Chiquinho também defendeu que o projeto continuadamente pode ser utilizado para embasar o Plano Diretor Urbano vilhenense para os próximos anos e que a proposta, poderá favorecer áreas como: história, cultura, economia, transporte, turismo, meio ambiente, trânsito, infraestrutura, saneamento e outros setores.

Dentre os projetos apresentados a serem trabalhados na proposta estão: a requalificação da Avenida Major Amarante, a estruturação do Mercado Municipal, o Centro Cívico, o Parque Ecológico Rondon, o Eixo Ambiental Pires de Sá, o Distrito Tecnológico, além do pólo caminhoneiro, a requalificação da BR-364 e o Mirante Portal da Amazônia.