De acordo com o boletim de ocorrência, na manhã de sexta-feira, 6, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), foi informada que um homem de 32 anos havia sido contido por funcionários de uma empresa, na Avenida Celso Masutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após furtar um par de chinelos.

Uma guarnição foi até ao endereço citado e contato com o gerente do estabelecimento, ele relatou que um homem entrou na loja, se dirigiu até a seção de chinelos e pegou um par da marca Havaianas e colocou debaixo da camisa e saiu sem pagar pelo produto.

Contudo, um funcionário percebeu a ação do suspeito, e saiu atrás dele, já no lado de fora da loja ao perceber que seria pego pelo colaborador do comércio, tentou agredi-lo com socos e ponta pés, mas outros funcionários chegaram e detiveram o rapaz até a chegada da polícia.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde o fato foi registrado e ele deverá responder seu ato.