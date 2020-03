Um homem foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira, 05, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), após tentar embarcar com cerca de 5,5 quilos de cocaína.

De acordo com os policiais federais da Delegacia Especializada (DEAIN) do Aeroporto Internacional no Galeão, a droga estava escondida em um fundo falso de duas malas. As bagagens tinham como destino a cidade de Londres, na Inglaterra.

A identidade do homem detido não foi revelada, mas a PF informou que o suspeito tem 24 anos e é natural de Porto Velho. Ele foi autuado por tráfico internacional de drogas e a pena do crime pode chegar a 15 anos de cadeia