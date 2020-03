Inaugurou na última semana em Vilhena a “Pagodeira Bar”, uma lanchonete que oferece almoços variados, promoção em bebidas, porções e música ao vivo todas as quintas, sextas e sábado.

A “Pagodeira Bar” funciona de quinta a domingo, com ofertas variadas. Na quinta-feira tem promoção de cerveja suja, onde você compra uma e ganha outra pelo valor de R$ 10,00, e não é só isso, também tem o melhor do pop rock ao vivo para alegrar a noite.

Na sexta-feira é dia de promoção de baldinhos de Bhrama com seis latas a R$ 20,00, além do bônus de um caldo grátis. Já no sábado a partir das 11h30, a lanchonete oferece feijoada a R$ 17,00 para quem consumir no local. E mais, o cliente que preferir retirar a sua, leva 500 ml de feijoada pelo valor de R$ 22,00 sem acompanhamentos. Nas sextas e sábados o pagode inicia a partir das 21h30.

Não perca tempo e vá conferir, a lanchonete está localizada na Avenida Jô Sato, 886, Bairro Jardim Eldorado e atende pelos telefones 9 8489-9580/ 9 8438-7389.