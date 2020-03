Uma comissão formada por esposas de policiais e bombeiros militares realizaram na última sexta-feira, 6, manifestação em frente ao 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Vilhena.

De acordo com a organização do movimento em Vilhena, o objetivo do protesto, foi chamar a atenção do governo de Rondônia a respeito do realinhamento salarial dos policiais e bombeiros do Estado.

Segundo declarou uma manifestante, disse que o movimento foi pacífico e sem bagunça e não visa greve, mas sim chamar a atenção do governo, para resolver a questão do realinhamento salarial.

A organização da comissão de esposas apoia a proposta feita pelo comando da Polícia Militar de 30% – sendo dividido em três parcelas anuais, desde que, se tenha junto o direito ao Reajuste Geral Anual (RGA).

