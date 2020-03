A capacitação teve como foco o aperfeiçoamento da abordagem a veículos de transporte passageiros e aconteceu na cidade de Porto Velho/RO.

Do dia 3 até 10 de março, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu a capacitação em abordagem aos policiais, objetivando um melhor desempenho nas atividades de fiscalização e trabalho ostensivo nas estradas e rodovias federais. O curso, que teve duração de 42 horas, contou com a participação de 114 servidores, 2 instrutores, bem como com o apoio do Corpo de Bombeiros, que cedeu um de seus ônibus para uma das fases da realização da capacitação.

O curso contou com duas fases, a primeira, teórica, e a segunda foi um momento de prática. Em ambas as fases, foram tratados os temas de atualização de técnicas de abordagem em veículos de transporte de passageiros, aperfeiçoamento em abordagem a veículos de cargas, e também procedimentos para que a integridade física do policial e de terceiros sejam preservadas durante as diversas situações vinculadas às atividades policiais.

O treinamento buscou alcançar diversos resultados institucionais, como a redução da violência no trânsito, a contribuição para a minimização da criminalidade no país e o aumento da percepção de segurança dos usuários das rodovias federais. Tudo isso faz parte dos objetivos institucionais propostos pela PRF em seu planejamento estratégico, e também no seu Plano Plurianual (PPA), para a atualização do policial ativo.