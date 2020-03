Após “puxão de orelha” do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE), o prefeito Eduardo Japonês (PV) homologou a lista de aprovados do último concurso público realizado pela prefeitura de Vilhena.

Em decisão publicada na segunda-feira, 3 de março, o TCE/RO concedeu prazo de 60 dias para que, além da homologação do concurso, também convoque os aprovados e faça a rescisão dos contratos emergenciais (leia mais AQUI).

Na manhã desta terça-feira, 10, a assessoria da prefeitura divulgou o resultado final do concurso, publicado no Diário Oficial de Vilhena e disponível também no link www.bit.ly/resultadofinalconcursopmv.

A homologação da lista de aprovados com nota, nome, classificação e cargos encerra os trâmites de realização do certame.

A assessoria informou que agora as secretarias municipais deverão iniciar a convocação dos candidatos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), as secretarias estão abrindo processos para a contratação daqueles que foram aprovados e estão dentro da quantidade de vagas estipuladas no edital.

Os servidores que estão em trabalho atualmente através de contratos emergenciais, que somam cerca de 160, devem ser todos substituídos através dessa ação.

“Compromisso meu desde que assumi a Prefeitura, a realização do concurso público vai permitir que cumpramos determinações do Tribunal de Contas que estavam aí há vários anos sendo ignoradas nas gestões municipais, deixando o quadro de pessoal da Prefeitura defasado e dependendo de contratos de prazo determinado. Enfrentamos esse desafio e, com louvor, conseguimos resolvê-lo. Benefício para a população e benefício para o andamento dos serviços públicos”, disse Eduardo Japonês, em release enviado por sua assessoria.

Os demais candidatos aprovados, com foco na Saúde e Educação, também deverão ser chamados conforme o orçamento da Prefeitura for sendo liberado e também no decorrer da abertura de novas unidades de atendimento neste ano, como o posto de saúde do setor 12, ampliação dos postos de saúde Afonso Mansur e policlínica João Luiz, duas escolas que estão em construção, creche, entre outros.

Mais informações sobre o concurso público de Vilhena podem ser conseguidas na Secretaria Municipal de Administração, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura de Vilhena.