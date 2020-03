Procedimento de rotina realizado nesta segunda-feira, 9, no posto fiscal de Vilhena, entre auditores fiscais de Rondônia, apreendeu um carregamento que era transportado num veículo tendo como suposto destino o Estado do Amazonas.

Vários aparelhos celulares e TVs foram descobertos dentro do carro de placa NDU-2170, que era conduzido por Everaldo Santos Guimarães.

Às autoridades foram apresentadas as notas fiscais emitidas em 04/03/2020 pela suposta empresa Gazin Atacado centro-Oeste estabelecida na cidade de Ipameri (GO), as quais foram consideradas inidôneas por – segundo os fiscais – conterem declarações inexatas e/ou estarem sendo utilizadas com o intuito comprovado de dolo, fraude ou simulação, por conta do destinatário não ser identificado no local indicado no endereço informado nas Notas, sujeitando-se assim a cobrança do imposto.

Avaliada em mais de R$ 800 mil, a mercadoria foi apreendida e o responsável pelo transporte dos produtos detido. Conforme informações, a mercadoria, na realidade, ficaria em Rondônia. A multa a ser paga é de R$ 284.916,74.