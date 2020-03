A noite da última segunda-feira, 9, não foi fácil para infratores da lei na cidade de Ariquemes. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, em operação noturna, registraram três ocorrências criminais, todas cometidas por motoristas profissionais.

No início da noite, um caminhão transportando 12 toras de madeira foi abordado para verificação de regularidade ambiental da carga. Aos policiais, o motorista afirmou ter feito a extração da madeira em sua propriedade, em Alto Paraíso/RO, e que transportaria o material até uma serraria no município de Ariquemes. Em consequência dos fatos observados, foi registrada ocorrência por infração ao Art. 46 da Lei 9.605/98 (transportar produto florestal sem documento válido).

Próximo à meia-noite, um motorista profissional, conduzindo caminhão carregado com arroz, proveniente do município de Humaitá/AM recebeu ordem de parada para fiscalização de trânsito. Logo no início dos procedimentos foi possível observar que o condutor do veículo estava embriagado. Realizado o teste do bafômetro, a medição coletada apontou 0,50 miligramas de álcool por litro de ar expelido, caracterizando assim crime de trânsito (Art. 306 do código brasileiro de trânsito), por dirigir sob efeito de álcool. Em busca pormenorizada na cabine do caminhão, os agentes federais encontraram um rádio comunicador ligado, sem licença ou permissão previstas em lei, configurando assim crime previsto na Lei Geral de Telecomunicações. As ocorrências criminais foram registradas junto à Polícia Civil de Rondônia.

Por fim, no meio da madrugada, mais um caminhoneiro, transportando carga de resíduos para fins energéticos (porções de madeira utilizadas em fornos e fornalhas), também foi alvo de fiscalização ambiental. A documentação apresentada pelo motorista registrava um volume 3 vezes menor do que o medido pelos policiais, configurando assim, crime ambiental da mesma natureza registrada na primeira ocorrência.

Ciente de que muitos infratores se aproveitam do período noturno para desenvolver atividades criminais, a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia tem intensificado as fiscalizações nesse horário, com objetivo de coibir práticas ilícitas e gerar maior sensação de segurança, não só aos motoristas que trafegam nas rodovias mas também a toda população.