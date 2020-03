Com aumento de uma praga denominada “Capim Annoni”, popularmente conhecida como “Barba de Bode”, a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) trará durante o “6º Dia de Negócios” uma palestra instrutiva aos produtores da região.

O evento acontece de 20 a 22 de março, no parque de exposições de Colorado e contará com rodadas de negócios oferecidas por diversas empresas da região.

PROGRAMAÇÃO

No dia 20, as empresas participantes apresentarão seus produtos com as melhores ofertas. Já no período da tarde e noite, acontece a palestra com engenheiro agrônomo, Wagner Pires, sobre controle da praga e manutenção para uma boa pastagem.

Dando sequência as atividades, no dia 21 haverá as rodadas de negociações e a audiência pública com a comissão de agricultura da Assembleia Legislativa (ALE) voltada aos pequenos produtores rurais, tendo como pauta a produção de leite.

Encerrando a programação no dia 22, o evento dará seguimento as rodadas de negócios e o leilão JLB com chancela do Pró-genética.