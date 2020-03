No sábado 14, a partir das 13h, acontece a pré-inaugurarão do “Bar Catedral” em Vilhena. O evento contará com uma saborosa peixada e música ao vivo com Grupo Retrô.

O “Bar Catedral” está sob comando do renomado chefe vilhenense, Thiago Del Cortivo, e oferecerá cervejas, filés e variados petiscos.

Não perca tempo e vá conferir, o “Bar Catedral” está localizado na Avenida Capitão Castro, 4098, centro de Vilhena.

https://