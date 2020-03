De acordo com boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu a informação de uma tentativa de roubo nas dependências do Park Shopping Vilhena.

O caso aconteceu na noite de terça-feira, 10, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Uma guarnição se deslocou até o local e contato com a vítima, ela relatou que trabalha de motorista de aplicativo e estava na praça da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, aguardando um passageiro, quando um homem se aproximou e exigiu seu celular com os seguintes dizeres “ Passa o rádio”, porém, a vítima argumentou que precisava do aparelho para atender seus clientes.

Contudo, o marginal em tom ameaçador exigiu que a vítima lhe desse R$ 50,00 – mas a motorista disse que teria de sacar o dinheiro no caixa eletrônico do Shopping e o marginal a seguiu até o local, e ficou aguardando no lado de fora.

Entretanto, nesse momento, a vítima pediu por socorro no aplicativo para um colega, que com ajuda de outros foram até local e detiveram o assaltante até a chegada da PM.

Diante dos fatos, o suspeito, identificado pelas iniciais C.S., de 23 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.