O Extra de Rondônia obteve informações que a mulher encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 11, chama-se Gleice Rodrigues. (Relembre AQUI)

A reportagem confirmou que a vítima teria envolvimento com drogas, morava no bairro Jardim América, em Vilhena, solteira e tinha quatro filhos, sendo que três moravam com ela.

A polícia ainda não descobriu o motivo do homicídio e nem pista do assassino. O corpo de Gleice será velado na capela mortuária e sepultada no cemitério Cristo Rei.