Transporte de madeira serrada e carvão vegetal, ambos sem autorização legal, foi observado na terça-feira,10.

Mais uma vez, a Polícia Rodoviária Federal (PF), registra ocorrência de crime ambiental no Estado de Rondônia. Somente na área de responsabilidade da Delegacia de Ji-Paraná, desde o dia 01 de março, foram registrados 5 ocorrências de crimes ambientais, totalizando quase 70 metros cúbicos de madeira apreendida. Esse volume corresponde a 4 campos de futebol de floresta amazônica desmatada.

Ontem pela manhã, um caminhão que transportava madeira serrada foi abordado para inspeção documental, do veículo e também da carga. Ao realizarem as conferências necessárias os policiais observaram diversas irregularidades no Documento de Origem Florestal (DOF), fato que resultou em flagrante de crime previsto no Art. 46 da 9.605/98.

No período da tarde, um caminhão baú, totalmente carregado com carvão também foi objeto de fiscalização detalhada. Realizadas as medições previstas em lei, os policiais constataram que a carga transportada era quase 30% maior do que o previsto em nota fiscal, dessa forma, houve registro de boletim de ocorrência criminal por ofensa ao crime de transporte de produto florestal sem documentação exigida por lei.

A Polícia Rodoviária Federal tem aumentado as fiscalizações no combate a esse tipo de ilícito, infelizmente bastante comum na região amazônica, de forma a coibir a prática do desmatamento ilegal e outros crimes ambientais correlatos.