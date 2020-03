No dia 8 de março comemora-se o “Dia Internacional da Mulher”, oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, dia utilizado para reivindicar igualdade de gênero com protestos ao redor do mundo na luta pela igualdade de direitos.

E como forma de homenagear e reconhecer o valor dessas mulheres, o deputado Alex Silva (Republicanos) promoveu no sábado 07, juntamente com sua equipe, um pit stop em comemoração, no cruzamento das Avenidas Calama com Jorge Teixeira em Porto Velho.

A ação contou com distribuição de rosas vermelhas e entrega de folders, contendo os projetos apresentados na Assembleia Legislativa, e leis que já estão em vigor, que visam acolher e garantir a segurança das mulheres vítimas de violência.

Para o presidente da Comissão de Defesa da Mulher, Alex Silva, a data também deve ser lembrada para conscientizar os homens e comemorar o avanço na luta pelos direitos da mulher no âmbito estadual.

“Meu reconhecimento e admiração a todas as mulheres de Rondônia, que deve ser valorizada pelo importantíssimo e indispensável papel na formação e fortalecimento familiar, e na comunidade de um modo geral, pois possuem inúmeras qualidades e habilidades na arte de liderar, no cuidado com a casa, filhos, casamento, trabalho e estudos. Reafirmamos nosso compromisso na luta pela valorização feminina no Estado”, concluiu o parlamentar.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>