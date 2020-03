De acordo com o boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu a informação que na tarde de quarta-feira, 11, uma mulher tinha sido vítima de assaltantes, na Travessa 1, no bairro Jardim Vilhena.

Uma guarnição foi até ao local, e em contato com a vítima, ela relatou que é costureira e ao chegar no seu comércio, um homem chegou e pediu um copo com água e depois saiu. Porém, passado alguns minutos, o suspeito voltou no seu estabelecimento e usando de violência tomou seu celular e fugiu em direção à Avenida José de Patrocínio, de bicicleta.

Câmeras de segurança de supermercado próximo, captou as características do assaltante, na qual trajava camiseta vermelha, short amarelo listrado.

A guarnição que atendeu a ocorrência, realizou diligências pelas proximidades, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.