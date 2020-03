Uma mulher morreu no Hospital Regional de Vilhena (HRV), na noite de quarta-feira, 11, com suspeita de dengue hemorrágica.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Renata Santos, de 30 anos, deu entrada no HR, com sintomas pertinentes a dengue, e algum tempo depois acabou morrendo no pronto-socorro.

O Extra de Rondônia ouviu na manhã desta quinta-feira, 12, o diretor da unidade hospitalar, Faiçal Akkari, que se ateve apenas em dizer que o médico que atendeu a paciente, passou todas as informações sobre o caso para a assessoria de comunicação da prefeitura, que irá se pronunciar sobre o assunto.