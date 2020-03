O deputado Mauro Nazif (PSB-RO) juntamente com a bancada federal de Rondônia, se reuniu com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, na quarta-feira 11, em Brasília, para tratar da revisão do preço do café no Estado.

Através de portaria publicada na semana passada, o Mapa, excluiu Rondônia da tabela do preço mínimo do produto em relação a outros Estados brasileiros. Com esta medida, a produção de café não teria reajuste na safra 2020/21.

“Não é justo que um Estado que vem investindo muito na cafeicultura, seja tratado de forma diferenciada, com preço menor que outros Estados”, disse Nazif.

A ministra Tereza Cristina, comprometeu-se durante a agenda em reanalisar o preço mínimo do café para Rondônia.