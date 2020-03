A deputada Rosangela Donadon (PDT), destinou o valor de R$29 mil através de uma emenda parlamentar para a climatização do Centro de Convivência do Idoso de Colorado do Oeste.

Rosangela Donadon informou que destinou a verba a pedido do vereador Moacir Rodrigues que apresentou a demanda e ressaltou a importância da climatização do ambiente em que os idosos do município participam de atividades e confraternizações.

“Agradeço a deputada Rosagela Donadon pela parceria e por destinar recursos para melhorar a qualidade de vida em Colorado do Oeste”, disse o vereador.

O recurso para a climatização do Centro de Convivência do Idoso já está em conta, e o prefeito professor Ribamar disse que já foi feito o pagamento de contrapartida da verba.

A deputada ressaltou que ficou muito feliz em atender a demanda. “É uma alegria contribuir para melhorar o Centro de Convivência do Idoso. A climatização vai proporcionar conforto e qualidade de vida para os idosos do município que merecem todo o carinho e respeito”, finalizou.