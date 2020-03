A coordenação do curso de direito da Unesc de Vilhena, promoverá o evento, “De Meninas a Mulheres”, em alusão ao “Dia Internacional da Mulher” comemorado oficialmente no dia 08 de março.

Com entrada gratuita e aberto ao público feminino, o projeto deve alcançar um público aproximado de 70 mulheres. As palestras acontecem no próximo dia 14, às 14h no auditório da Unesc.

Várias temáticas que possibilitarão às participantes uma reflexão sobre suas vidas e o futuro profissional dentro da advocacia estão sendo elaboradas para garantir o sucesso do evento.

Além do caráter festivo do “Dia da Mulher”, as atividades serão voltadas à discussão de questões sociais relevantes, como a importância feminina na sociedade, conquistas no mercado de trabalho a partir da perspectiva e olhar histórico das protagonistas que levantaram bandeiras na luta por seus direitos.

Foram convidadas a advogada e palestrante, Glória Chis Gordon, que falará sobre o tema “É preciso sonhar”, e também estará fazendo o lançamento do seu livro. E a odontóloga Vitória Castaman que abordará o tema: “A Linguagem da Roupa e a sua Personalidade”.

No final, haverá um debate sobre as questões abordadas para estimular os acadêmicos a discutir assuntos a partir de bases científicas e históricas elencadas nas dinâmicas e palestras.

Para o coordenador do curso de direito Vitor de Medeiros Marçal, “o projeto idealizado pelas professoras Liduina Girão e Pamella Vargas objetiva realizar um evento acadêmico específico para algo que já fazemos corriqueiramente, discutir, refletir e debater o papel da mulher na sociedade atual, suas dificuldades, poder de reinvenção, transformação e conquistas. Com o evento, a Unesc demonstra uma postura e atitude que deixa explicita sua preocupação com a sociedade e com a função social que todas as IES possuem”.

“Queríamos falar de algo específico do universo feminino, mas também que retratasse a evolução dos direitos da mulher na sociedade e seu empoderamento. O que tenho visto no universo feminino do direito dentro da Unesc é sororidade e empatia entre as acadêmicas e isso faz meu coração se encher de alegria”, disse a professora Pâmella Vargas.