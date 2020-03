Com o objetivo de angariar fundos para a realização da festa de formatura de fim de ano, os alunos do “3º ano C” da escola Paulo de Assis Ribeiro de Colorado estão organizando o “Dia do Cinema”, neste sábado 14, no auditório da instituição.

O valor dos ingressos estão a R$ 5,00, onde serão apresentados os filmes “O rei leão live action” (1ª sessão as 14h), “John Wick 3” (2ª sessão as 16h30) e “A última chave” (3ª sessão as 19h).

Durante o “Dia do Cinema” serão vendidos pipoca, refrigerante, suco, torta e sonho por valores que variam de R$ 1,00 a R$ 4,00.