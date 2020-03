De acordo como boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar, recebeu informação na manhã desta sexta-feira, 13, que um homem teria invado quintal de várias casas na Avenida Tancredo Neves, no bairro Bondanese, em Vilhena.

De imediato uma viatura foi enviada para o local, e em contato com uma testemunha, informou que o suspeito J.T.S., de 22 anos, havia sido detido por populares em um terreno baldio em frente à escola Cecilia Meirelles, além disso, o suspeito estava sendo agredido por grupo de pessoas.

Com isso, os militares foram ao local e evitaram que a comunidade fizesse justiça com as próprias mãos. Ao ser questionado, J.T., contou que havia furtado um celular em um estabelecimento comercial, próximo a uma casa noturna e logos após, jogou o aparelho em um terreno baldio. Os policiais realizaram buscas no local indicado pelo suspeito e localizaram o aparelho.

Diante dos fatos J.T., recebeu voz prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, onde será indiciado por crime de furto.

Furto/Artigo 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa…. § 2º – Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.