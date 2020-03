Além de gastar quase R$ 5 milhões com a obra de reforma e ampliação, e, ainda, aquisição de mobílias para a Casa de Leis, aluguel de Hotel e outras despesas (leia mais AQUI), a Câmara de Vilhena estima gastar mais R$ 50 mil com passagens aéreas e R$ 62 mil com um carro novo.

Os avisos de licitação, através de pregão eletrônico, foram publicados no início do mês no Diário Oficial Eletrônico de Vilhena.

PASSAGENS DE AVIÃO

Com relação às passagens aéreas, a Câmara estima gastar R$ 50 mil, tendo como objeto a formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços pelo período de 12 meses.

Os parlamentares justificam os gastos devido ao término do contrato anterior (nº 005/2019) e explicam que também atenderá servidores da Casa de Leis “para participação em reuniões junto ao Congresso Nacional e Ministérios, assim como, em outros Estados e Municípios, a fim de buscar recursos e atrair novos empreendimentos para a cidade de Vilhena”.

Neste sentido, garantem que a necessidade de locomoção é de interesse do serviço público.

A abertura das propostas inicia às 09h10 do dia 19 de março.

VEÍCULO HATCHBACK

Referente ao novo veículo, que deve ser hatchback, zero quilômetro, emplacado e devidamente documentado, a Câmara pretende gastar R$ 62.810,00.

A abertura das propostas ocorrerá às 09h10 do dia 16 de março.

Na justificativa, os vereadores consideraram “o desgaste natural pelo tempo de uso da frota, a necessidade da renovação parcial da frota para assegurar a continuidade dos serviços prestados referentes às demandas das Diretorias e para dar suporte aos vereadores e servidores desta Casa de Leis na realização das atividades externas desenvolvidas no exercício de suas funções, como também, para reduzir os custos relacionados à manutenção corretiva”.