A Polícia Federal (PF), na tarde desta Sexta-feira, 13, realizou prisão em flagrante decorrente de abordagem de rotina no Aeroporto Internacional de Porto Velho/RO.

O indivíduo de origem boliviana foi surpreendido no Aeroporto com cerca de 2.585 Kg (dois quilos e quinhentos e oitenta e cinco gramas) de substancia entorpecente identificada como cloridrato de cocaína, com destino ao País Africano Mali. A droga estava dissimulada no interior da estrutura da mala e dos casacos.

O detido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Rondônia para a lavratura da prisão em flagrante. Após, submetido a exame de corpo de delito e encaminhado ao sistema prisional estadual onde permanecerá a disposição da justiça.

A Polícia Federal tem intensificado os trabalhamos de fiscalizações dos voos domésticos no aeroporto Governador Jorge Teixeira, o que tem propiciado o aumento de apreensões de drogas no aeródromo.

Qualquer pessoa pode colaborar com a Polícia Federal, prestando informações que ajudem no combate aos crimes, sendo sempre mantido o sigilo da fonte.