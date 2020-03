A Polícia Federal (PF), cumpriu nesta sexta-feira, 13, mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO, decorrente da tentativa de envio de cloridrato de cocaína para o Estado do Maranhão por meio da Empresa de Correios e Telégrafos.

O indivíduo foi identificado com o traficante que transportou e postou a droga apreendida no dia 23 de maio de 2019, às 14h23, na Agência dos Correios do bairro Tancredo Neves. A droga estava no interior de uma caixa de papelão e tinha como destino a cidade de Tutoia/MA.

O detido foi interrogado na sede da Polícia Federal em Rondônia, lavrado os procedimentos pertinentes, submetido a exame de corpo de delito e encaminhado à Cadeia Pública de Porto Velho onde permanecerá a disposição da justiça.