Mais de 300 alunos, irão voltar a estudar a partir de segunda-feira, 16, na escola estadual Benedito Laurindo Gonçalves, localizada na Avenida dos Pioneiros bairro centro, Parecis.

A escola foi considerada inapropriada e estava desativada por colocar em risco estudantes e servidores públicos. Relembre o caso (AQUI).

A instituição de ensino foi desativada por estar em péssimas condições, colocando em risco alunos e servidores. Na época, uma comissão formada por pais foi ao Ministério Público (MP), pedir providências.

Com a desativação da escola, os alunos foram agregados na Câmara Municipal, Auditório da Praça, Biblioteca Municipal, Igreja Católica, além de outras escolas do município.

Contudo, passados mais de um ano, a nova gestão que assumiu a direção da escola, entrou com pedido junto ao governo do Estado para que mandasse profissionais para avaliarem as condições do prédio e assim concluir com exatidão, os reais perigos que o prédio apresentava.

Com isso, o governo enviou para Parecis, engenheiros, no qual após avaliação constatou que, com alguns reparos a escola estava apta a receber os estudantes.

Todavia, a reforma começou e foi custeada com recursos do do governo do Estado através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Proafi.

Entretanto, o atual gestor, professor Clebson Casa Grande, disse que, “está orgulhoso e otimista com os resultados da reforma, pois os mais de 300 alunos estarão retornando as salas de aulas com mais conforto e segurança, nesta segunda-feira, 16. Sendo que a mesma estará aberta aos estudantes em três turnos, manhã, tarde e noite.” finalizou.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>