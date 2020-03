Em Cacoal, é quase impossível pensar no professor Nelson Rangel e não pensar na Unesc. Acadêmico da primeira turma de pedagogia oferecido pela instituição de ensino em 1991, o educador ingressou no corpo docente da instituição em 1993. De lá pra cá, as histórias de vida do profissional e da instituição seguem entrelaçadas.

“Sou da primeira turma de pedagogia, o primeiro curso oferecido pela Unesc quando ainda era a Faculdade de Educação de Cacoal (FEC). Fui o primeiro presidente do diretório acadêmico e o primeiro egresso que se tornou professor na Instituição. A faculdade funcionava com lampião de gás, pois a energia cortava frequentemente. O piso era de tábuas suspensas, rangia bastante e dava a impressão de que cairia tudo uma hora ou outra. São muitas histórias acumuladas ao longo de toda a minha vida”, relembra Rangel.

Conforme explica o professor, a sua atuação na docência dentro da instituição sempre contribui constantemente para uma formação continuada e para a vida pessoal e profissional de muitas realizações.

“O trabalho na instituição justifica toda a minha vida financeira, todas as minhas conquistas enquanto profissional. Mas vai muito além, a Unesc também faz parte da minha história, na formação dos meus filhos Nelson que concluiu o curso de direito em 2013, e minha filha Luana que se formou advogada em 2014. Hoje eles podem se orgulhar por serem ótimos profissionais, tendo se formado em um dos cursos melhores avaliados em toda a Região Norte. É por essa formação que eles se dedicam diariamente para conquistar o sucesso e respeito como advogados”, destacou Rangel.

Sobre a importância da Unesc em sua vida, o egresso do primeiro curso superior oferecido pela instituição em Cacoal e hoje docente de uma instituição de ensino que já se faz presente em diversos cantos de Rondônia, oferecendo mais de 30 cursos superiores nas unidades de Cacoal, Vilhena e Porto Velho, é enfático: “Tenho muita gratidão por todas as minhas conquistas junto à Unesc, pela evolução da instituição ao longo dos anos e me orgulho por estar presente em tantas páginas desta história”, emociona-se.