Muito prestigiado o lançamento do Show Room dos móveis planejados Dimare na Casa & Decoração em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração em Rondônia. Registrei a representante Claúdia de Assis da Dimare em Rondônia e Acre entre os sócios proprietários Wender Garcia e Otávio Foli.

Na Unesc em Cacoal, no último dia 11, registrei na aula inaugural de mestrado em direito o professor doutor Gilmar Antonio Bedin entre o diretor executivo Antônio Carlos do Nascimento da Unesc e o advogado Diógenes Nunes de Almeida Neto presidente da OAB Subseção de Cacoal. Doutor pela UFSC Gilmar Bedin ministrou palestra com o tema “Estado de direito e patrimonialismo: déficit de República no Brasil”.

O lançamento do Show Room dos móveis planejados Dimare na Casa & Decoração em Cacoal, foi prestigiado pelo gerente de pessoa jurídica Luiz Aurélio Silva Tarelho e pelo gerente geral Edvaldo Rodrigues do Sicoob Fronteiras, que foram recepcionados pelo sócio proprietário Otávio Foli.

Em Cacoal, a renomada instituição de ensino superior Unesc completou 35 anos e entre inúmeros eventos que marcam a importante data, a faculdade tem recebido diversas visitas. Entre elas, do diretor Davys Sleman de Negreiros do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), campus de Cacoal, que foi recepcionado pelo diretor executivo Antônio Carlos do Nascimento e pela diretora geral Natividade Cury. Davys foi professor da Unesc em 2001.

Registrei as elegantes Veraci Dias Will e a filha Tissiane Dias Will de Espigão Do Oeste, durante compras na Casa & Decoração em Cacoal, na manhã de lançamento dos móveis planejados Dimare.

Prestigiaram o lançamento do Show Room dos móveis planejados Dimare na Casa & Decoração em Cacoal, na última quinta-feira, as arquitetas Jéssika Ribeiro, Monica Limoli, Andressa Zampoli profª na Unesc Cacoal, Hiria Bianchini e Carla Cruz contratada da renomada loja de móveis e decorações.