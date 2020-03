Com pouco mais de 130 pessoas pagantes, o Vilhenense Esportivo Clube, venceu o Guaporé, pelo placar de 1 a 0 na tarde deste sábado, 14, no estádio Arnaldo Lopes Martins o (Portal da Amazônia).

O jogo foi válido pela 7ª rodada do Campeonato Estadual. Junior Porto marcou o gol contra para o time visitante na segunda etapa do jogo. Com o resultado, o Leão do Portal dorme na liderança do grupo “B” com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Vilhenense visita o Ji-Paraná, no próximo 22, às 15h45, no estádio Biancão, em Ji-Paraná. Já, o Guaporé, visita o Barcelona, no mesmo dia Porém, em horário diferente, às 16h00, no Portal da Amazônia.

