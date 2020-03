O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, recomendou que a população se tranquilize quando à investigação do coronavírus no Estado. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) estão atentas aos exames necessários à identificação ou descarte da doença.

Marcos Rocha recomenda às pessoas que evitem agrupamentos e atendam ao próprio pedido presidencial no sentido de evitar aglomerações tal qual a que estava prevista para domingo 15, em todo o país.

O governador mencionou a avaliação do governo federal, segundo a qual, o país tem casos confirmados de coronavírus, considerando-se o balanço oficial do Ministério da Saúde. Marcos Rocha lembrou ainda que, conforme o governo federal vem informando as ações para o controle da situação, embora sejam necessárias medidas mais enérgicas no caso de aumento exponencial no número de infectados, o que, evidentemente, sobrecarrega mais rapidamente o sistema de saúde.

Para o governador, Rondônia deve adotar o mesmo procedimento de outros Estados brasileiros, limitando pacientes com a doença ao isolamento hospitalar, e da mesma forma, pessoas que tiveram contato prolongado com infectados.

Ao mesmo tempo, recomenda às pessoas que procurem informações confiáveis com a Agevisa ou com médicos da Atenção Básica, visando evitar equívocos e alarme.