Mais uma vez, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos de sitiantes mostrando a situação caótica que se encontram as estradas e pontes na área rural de Corumbiara.

Um agricultor que pediu para não ser identificado, pois tem medo de represália, disse a reportagem que o secretário de obras, não aceita sugestões dos agricultores e faz os paliativos do modo dele, foi o que aconteceu na ponte do Baixão no Rio Corumbiara, os sitiantes falaram ao secretário que o aterro teria que ser mais alto para que a água das chuvas não levasse, mas segundo os agricultores o servidor público não deu atenção, e com isso, está aí o resultado e o prejuízo, a chuva levou praticamente tudo que foi feito, desabafou o lavrador.

Outra situação citada pela comunidade, foi na questão que teriam pedido ajuda a prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth, na qual se prontificou a auxiliar na recuperação da estrada e na ponte de acesso ao assentamento Vanessa, mas o prefeito de Corumbiara Laercio Marchini, teria recusado a parceria, deixando os sitiantes completamente isolados.

