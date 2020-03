Na madrugada deste domingo, 15, por volta das 03h42, policiais militares que patrulhavam pela Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena, se depararam com um veículo Corola placa OPH-5564 de Cacoal-RO, trafegando pela contramão de direção.

Ao darem ordem de parada, o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas que transitavam pelas vias naquele horário.

Outras viaturas foram acionadas e iniciaram o acompanhamento na tentativa de interceptar o veículo, mas o motorista desrespeitando todas as placas de sinalização e as ordens dos policiais, acessou a BR 364 sentido Porto Velho quase capotando o veículo ao passar pelos quebra-molas.

Ao saírem do perímetro urbano onde não havia mais risco para terceiros, os policiais conseguiram atingir o pneu traseiro do veículo com um disparo, mas mesmo com o pneu estourado e com o veículo descontrolado, o infrator continuou fugindo, sendo interceptado no KM 23 da rodovia.

Durante a abordagem o infrator ainda avançou com o veículo contra a porta de uma das viaturas quase esmagando um dos policiais. Ao ver que não conseguiria fugir com o veículo, saiu correndo a pé, mas foi dominado e preso.

O infrator foi identificado como W.J.M., de 46 anos, proprietário de uma empresa de monitoramento e vigilância em Cacoal. No veículo de W., foi encontrado um litro de Whisky vazio e ao ser oferecido o teste do bafômetro, o mesmo disse que se fizesse o teste, o aparelho iria “estourar”.

Ficou constatado que o infrator tentava se esquivar do bloqueio da blitz operação Lei Seca quando se deparou com outra viatura policial que fazia patrulhamento nas imediações.