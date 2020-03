Atendendo à solicitação da comunidade evangélica, o deputado Alex Silva (Republicanos) protocolou na terça-feira 10, o Projeto de Lei Ordinária de nº 440/2020, que reconhece o movimento “Marcha para Jesus” como patrimônio cultural de natureza imaterial em todo o Estado de Rondônia.

A Marcha para Jesus é um evento que une cerca de 10 milhões de pessoas de diversas denominações da fé cristã em milhares de cidades, e é realizado por mais de 200 países anualmente, com a finalidade de reunir fiéis para que marchem e celebrem a fé em Jesus Cristo.

O pedido foi encaminhado ao deputado Alex, por meio do vereador Edesio Fernandes (Republicanos) que é um dos incentivadores do evento que já acontece em Porto Velho, e atrai em média, um público de 50 mil pessoas.

De acordo com o parlamentar, “Marcha para Jesus’” como símbolo cultural é de grande relevância e interesse local. “Esse evento é voltado para proclamar o nome do Senhor Jesus e reunir todos os tipos de denominações religiosas, levando paz, harmonia e união às pessoas e famílias, por isso, tem meu total apoio”, contou o parlamentar.

Outro projeto de autoria do deputado Alex Silva, também garante que o evento religioso seja incluso no Calendário Oficial Cultural do Estado de Rondônia, a qual oficializa a data do evento no feriado nacional de Corpus Christi, o que já acontece à nível municipal.