O contador José Osmani da Cunha, autointitulado pré-candidato a prefeito de Vilhena, disseminou, neste domingo, 15, áudio em grupo de WhatsApp fazendo uma grave acusação: a suposta negociação com partidos em troca de cargos envolvendo o grupo político do prefeito Eduardo Japonês (PV) e o secretário municipal de agricultura, Jair Dornelas.

A denúncia tem por foco o comando do PTB local que atualmente é presidido em Vilhena pelo ex-presidente da Câmara, Cabo João.

Para Osmani, a troca de cargos por apoio política é um sistema sujo que paira na atual gestão municipal, que nomeou mais de 600 cargos comissionados na prefeitura.

“Bom dia, pessoal do grupo. Estou aqui para dizer pra vocês sobre o partido do Jair Dornelas, a confusão que deu aí, e a venda do partido já aconteceu.

O grupo de Eduardo (Japonês) já comprou o partido de Dornelas e aí a gente vê aquela velha politicagem de negociação de cargos dentro da prefeitura. Fica aí revelado toda essa situação constrangedora em que o cidadão tem que pagar a conta. O partido se vende, tantos cargos tem na prefeitura, ele é secretário de agricultura, secretário faz o maior auê na rede social, faz muito pouco, serviços mal feitos, pontes feitas de galhos de árvore, e a população tem que engolir esse sistema.

Então fica aqui meu protesto contra esse sistema. Essa venda de partidos a grupos políticos em troca de cargos. Nosso ‘amigo’ Jair Dornelas é um exemplo desse tipo de sistema. Não adianta aí ficar com a carinha, falando e participar de um sistema sujo desse”.

O OUTRO LADO

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Jair Dornelas, que atualmente é presidente municipal do PL, admitiu que há negociações para uma composição com o PTB, mas negou que ele seja o presidente.

Disse, por outro lado, que não colocou ninguém na prefeitura do PL ou do PTB.

“Primeiramente, não estou no PTB ainda. Eu convidei o Cabo João para fazer uma composição: eu iria para a presidência do PTB e levaria meus pré-candidatos a vereadores para lá e formar nominata, porque eles não têm nominata completa e eu aqui, no PL, também não.

Conversei com Ezequiel (Neiva), pessoa a quem ajudei a eleger deputado estadual e ele me deu autorização para fazer essa negociação. É isso que estamos fazendo, mas, por enquanto, eu não sou nem presidente do PTB, ainda. Hoje sou presidente do PL. Não quero tomar o partido de ninguém; o que quero é compor. O intuito é eleger vereadores. Não tenho ninguém do PTB na prefeitura e ninguém do PL na prefeitura, colocados por mim, de forma alguma”, explicou.

Ainda, Dornelas garantiu que moverá ação judicial contra o contador por suas declarações.

“E, pode publicar aí que vou processar Osmani, para ele provar na justiça essa venda; ele será processado para provar essa negociata que alega”, concluiu.