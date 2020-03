Nesta segunda-feira, 16, mais um caso suspeito foi identificado na cidade de Vilhena, conforme o Extra de Rondônia informou em primeira-mão via boletim de Agevisa (leia AQUI).

O paciente, que não faz parte dos grupos de risco, e sua família pediram sigilo às suas identidades.

Este caso não está relacionado ao divulgado no dia 15 e é suspeito por ser paciente que viajou para local com casos confirmados recentemente, dentro do país.

Monitorada em casa, a família recebe atenção e recomendações de isolamento para evitar possível contágio.

Amostras para exame foram enviadas aos laboratórios autorizados pelo Ministério da Saúde e devem ficar prontas dentro de 8 a 10 dias.

AULAS SUSPENSAS

Além da suspensão das aulas na rede municipal, a Prefeitura está cancelando todos os eventos públicos que gerariam aglomeração de pessoas, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Entre eles estão todas as atividades dos programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, eventos artísticos e educativos da Fundação Cultural de Vilhena, bem como demais eventos de outras secretarias (leia mais AQUI).

COMITÊ CONTRA CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal de Saúde criou também, nesta segunda-feira, 16, o Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia Coronavírus, por meio da Portaria n° 11.

O grupo é formado por nove profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Regional de Vilhena, Vigilância Epidemiológica e Centro de Abastecimento Farmacêutico.

De acordo com a portaria, o comitê “atuará nas ações de vigilância e notificação em caráter domiciliar, bem como se reunirá para acompanhar as ações, definir medidas, orientar tomadas de decisões e divulgá-las, a respeito da pandemia de coronavírus, além das definições das medidas a serem seguidas, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. As ações do comitê terão duração enquanto continuar a situação de emergência em saúde pública declarada pelo Ministério da Saúde”.