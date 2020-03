No último sábado, 14, Eduardo Gomes, um admirador mirim da Polícia Militar, comemorou o seu terceiro aniversário com uma visita especial à sede do 3º BPM, em Vilhena.

O pai da criança, Alessandro Gomes, explicou que o filho escolheu para tema da festa do terceiro ano de vida a Polícia Militar por admirar a profissão.

O capricho aos detalhes como a farda e o coturno do pequeno fizeram do momento algo muito especial, já que o Eduardo se sentiu como um membro da corporação por um dia.

Policiais que estavam de serviço participaram da festa de aniversário, além de acompanharem a visita do “mini policial” ao quartel, onde conheceu as viaturas e a rotina do serviço operacional da unidade.

Como forma de gratidão, o pai da criança deixou um recado para os policiais que participaram do momento. “Eu gostaria de fazer uma nota de agradecimento aos policiais que nos atenderam e nos trataram com muita atenção e carinho… Não vou saber o nome de todos, mas em especial ao Soldado Rafael que nos fez o convite e nos proporcionou a visita. Meu muito obrigado e que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês em seus trabalhos”, conclui o Alessandro.