Diante da pandemia do coronavírus (Covid-19) enfrentada pelo país e sob orientação do decreto emitido pelo governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Ascol) irá adiar a realização do “6º Dia de Negócios”.

Sabendo da importância do evento para os produtores e a economia da região, a Ascol irá remarcar uma data para realização das atividades previstas. Confira a nota emitida pela associação.

Caros Senhores (as)

Em nome da diretoria da ASCCOL, viemos agradecer à TODOS, pela maneira que aderiram ao evento 6° Dia de Negócios, este evento se tornou um dos melhores do nosso município e região, pela seriedade que vem sendo conduzido ao longo dos anos, sempre contando com parcerias fortes e importantes, por isso mesmo consolidado.

O motivo do adiamento todos já sabem, infelizmente foge do nosso controle, e mais uma vez primamos pelo bem coletivo e entendemos que a melhor decisão foi tomada em conjunto, vamos nos reprogramar para um momento oportuno, esperamos que seja próximo!!!

Tenham certeza vocês serão conclamamos a fazer parte de mais um capítulo.

Nosso muito obrigado a TODOS

Atenciosamente,

A diretoria da Asccol