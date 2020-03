Em assembleia realizada em Porto Velho, auditores fiscais decidiram por paralisar as atividades em todo Estado.

A reunião contou com auditores de Porto Velho e do interior. Em pauta, foram apresentadas as dificuldades vividas pela categoria, na questão salarial e condições de trabalho.

Com isso, foi decidido que nesta quarta-feira, 18, os fiscais irão parar as atividades no Estado, das 08h às 14h, sendo que em Vilhena, o Posto Fiscal, estará fechado para entrada e saída de caminhões.