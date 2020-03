Seguindo o protocolo nacional, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia no (FFER), suspendeu o Campeonato Rondoniense 2020 por 15 dias na tarde desta terça-feira, 17, em razão da pandemia do coronavírus.

De acordo com o vice-presidente da federação Natal Jacob, a FFER atendeu a recomendação do Ministério da Saúde para evitar o risco de propagação e contaminação em massa pelo Covid-19. A decisão vai de acordo também com CBF, que suspendeu todas as competições nacionais em andamento.

“ Com a paralisação do campeonato, os clubes terão duas semanas sem entrar em campo, mas cabe as diretorias das esquipes se nesse período realizaram treinos e ou os atletas ficarão de repouso” frisou.

Coronavírus em RO

Com o objetivo de informar a população, combater publicações não oficiais (fake news) e tranquilizar os moradores acerca das ações implementadas pelos órgãos estaduais de saúde para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), o governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os casos notificados em Rondônia.

Até o momento foram notificados 25 casos do vírus no Estado, sendo 10 excluídos, 13 casos em acompanhamento e dois supeitos, sendo: dois em Ji-Paraná, dois em Porto Velho, nove em Ariquemes e dois em Cacoal.

Com base nas informações disponibilizadas pelo Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde de Rondônia (Cievs), o governo do Estado fará a divulgação diária contendo informações atualizadas sobre as notificações e análises.