Após o pedido de impeachment feito pelo deputado Leandro Grass (Rede-DF). O pré-candidato a prefeito de Porto Velho Samuel Costa (PCdoB) utilizou seu perfil nas redes sociais para falar sobre os motivos que justificam o referido pedido impetrado pelo deputado distrital.

Na inicial estão narrados os constantes ataques à imprensa, aos outros poderes da República e o endosso para que acontecessem, contra as orientações da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, as manifestações bolsonaristas que ocorreram domingo, 15 em Brasília com a participação do presidente Bolsonaro que estava de quarentena referente a possível contaminação de (COVID-19).

Vejam a post de Samuel Costa:

“Nesse momento de medo e incertezas, precisamos de um presidente que busque resolver ou até mesmo minimizar os transtornos ao povo brasileiro. O coronavírus é um vírus letal que levou à morte de milhares de pessoas no mundo.

Os agentes políticos de todas as esferas devem se empenhar em promover o bem estar do nosso povo, tomando as devidas providências e prevenindo no avanço do (COVID-19) em território nacional, pois a negligência e imprudência pode acarretar na morte de brasileiros. Lamentavelmente Bolsonaro não possui condições mínimas para presidir o país, é irresponsável e age como um esquizofrênico.

Entendo que o congresso nacional deve afastar esse indivíduo da presidência e que o mesmo seja submetido a teste de sanidade mental.” garante Samuel Costa