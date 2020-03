O deputado Chiquinho da Emater (PSB) como de praxe em reconhecimento as personalidades de Rondônia enalteceu na manhã de terça-feira 17, na Assembleia Legislativa o dispositivo criado pelo neurocirurgião de Cerejeiras, Thiago Albonette Felício que tem sido destaque na América do Norte pela eficácia no auxilio nas cirurgias do cérebro.

De acordo com o parlamentar este dispositivo foi desenvolvido, junto com outro médico brasileiro, Daniel Prevedello, sendo um mecanismo que ajuda no tratamento cirúrgico de tumores cerebrais profundos e sangramentos cerebrais.

A inovação proposta por ambos possui registro de propriedade intelectual na Universidade do Estado de Ohio, onde Thiago presta serviços. A etapa seguinte do projeto será produzi-lo através da indústria do segmento.

O médico esclarece que por meio do dispositivo, os tumores cerebrais profundos que tem difícil acesso cirúrgico, podem ser evitados mesmo considerando a possibilidade de haver dano em tecidos normais durante a cirurgia.

Na carreira crescente dos médicos, outros projetos também foram apresentados, como por exemplo, fundamentações na 30ª Reunião Anual da Sociedade Norte-Americana de Base de Crânio, que aconteceu entre os dias 06 e 09 de fevereiro, em San Antônio, no Texas, onde reúne as maiores autoridades mundiais das áreas de neurocirurgia, pescoço, otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça.

Chiquinho da Emater além do reconhecimento exposto parabenizou Thiago pelo recebimento do prêmio “Pôster Destaque”, pela participação ativa em trabalhos, bem como pela palestras e por exercer a função de revisor de revistas científicas de sua área, destacando que o médico cerejeirense com os pais ainda residentes no município detém experiência com formação em Cuiabá e especializações em Curitiba e na Alemanha.