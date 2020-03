O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Eyder Brasil (PSL), afirmou na terça-feira 17, durante sessão ordinária, que alguns estabelecimentos comerciais em Rondônia estão praticando preços abusivos em produtos usados como proteção ao coronavírus.

O parlamentar citou o álcool gel, luvas e máscaras descartáveis como alguns exemplos de produtos comercializados a até dez vezes mais caros que o real valor de mercado.

Eyder, que é membro da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia, frisou que as empresas infratoras já estão sendo fiscalizadas. Ele também elogiou o governador Marcos Rocha (PSL) “pela coragem e atitude” em decretar medidas importantes de combate à pandemia. Para o deputado são decisões consideradas precipitadas por alguns, mas muito importantes para a população. O orador destacou que os países que demoraram a agir estão sofrendo graves consequências por isso.

O parlamentar, ainda falando na tribuna, felicitou o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Erasmo Meireles, pelo serviço desenvolvido à frente do órgão nos primeiros meses deste ano. “É um trabalho diferenciado, de muita dedicação,” registrou.

Eyder Brasil cobrou da bancada federal de Rondônia mais empenho para conseguir o retorno da representação do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) para Porto Velho, hoje com base em Manaus. Destacou ainda que foi nomeado o novo presidente do PSL em Rondônia, garantindo que a sigla vai indicar candidaturas próprias a prefeito em todos os municípios do Estado para as próximas eleições.