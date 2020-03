O Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas – SP) continua em elevação, influenciado pela combinação de demanda aquecida e oferta limitada.

De 6 a 13 de março, o Indicador subiu 4,12%, fechando a R$ 57,58/saca de 60 kg na sexta-feira 13, renovando a máxima nominal histórica da série do Cepea, iniciada em 2004.

Segundo pesquisadores, apesar de a colheita da safra de verão estar avançando no Sul do país, devido ao clima favorável, muitos produtores seguem preferindo negociar a soja em detrimento do milho, limitando a oferta do cereal.