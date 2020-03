Preocupado com a pandemia do novo coronavírus, o empresário vilhenense do ramo de costura e confecção tapeçaria, José Cechinel, decidiu produzir máscaras reutilizáveis para ajudar a conter o vírus na cidade.

Em entrevista à reportagem do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 18, ele conta que a ideia surgiu conversando com um padre da cidade que o procurou informando que estava triste de não encontrar máscara nas farmácias.

Com isso, o sacerdote comprou um tecido e pediu a ele se poderia confeccionar umas máscaras; ele topou e iniciou a produção.

Após publicar nas redes sociais, as pessoas começaram a pedir o produto na sua empresa.

Cechinel enfatizou que de terça para hoje, vendeu cerca de 100 mascaras para um pessoal do setor público da cidade vizinha de Colorado do Oeste e reforçou que já tem um pedido de 60 mascaras para funcionários da secretaria municipal de saúde de Vilhena.

“Realmente, não preparei para confeccionar grandes quantidades. Minha intenção. em produzir as máscaras, foi no objetivo de contribuir de uma forma com a sociedade e não pensando no lucro. Porém, enquanto tiver demando do produto vou ir fabricando”, pontou.

O empresário informou que as máscaras que fabrica são costuradas e reutilizável.

“As máscaras que fabrico na minha empresa são de um material higiênico que não rasga e, após lavar, a pessoa poder usá-la novamente”, finalizou.