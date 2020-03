Na noite desta quarta-feira, 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Vilhena, prendeu um homem que transportava mais de três quilos de substancia aparentando ser cocaína e uma pistola 380.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais rodoviários abordaram um homem que seguia num carro pela BR-364, sentido Cuiabá, no KM 1 no Posto da PRF, e perceberam que o condutor apresentou certo nervosismo.

Com isso, os patrulheiros decidiram por realizar uma minuciosa revista no veículo, encontrando tabletes de substancia análoga a cocaína escondida no tanque de combustível. Além do entorpecente, também foi localizado uma pistola Grock 380.

Diante doa fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia para as providências das autoridades competentes.

