Áudio de um conhecido medico de Vilhena, que chegou à redação do Extra de Rondônia, mostra a preocupação do profissional de saúde com relação à propagação do COVID-19 no país.

Embora Vilhena apenas tenha registrado quatro casos suspeitos, o profissional teme que, se confirmados, o município não consiga ter um local adequado para tratar dos pacientes.

No áudio de 3 minutos e 55 segundos, o ginecologista Delfrank Ananias de Souza afirma que está em quarentena por sua filha estudar na mesma escola particular do garoto de 11 anos que apresentou o primeiro caso suspeito no município (leia mais AQUI).

Também mostra preocupação em função de um colega de profissão estar com febre, mal-estar desde terça-feira.

O áudio foi enviado ao secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, sugerindo medidas urgentes na possibilidade de montar um “hospital” em caráter emergencial para tratar de pacientes com casos confirmados.

“O momento é tenso. Eu quero fazer alguma coisa e tive essa ideia, de tentar montar um ‘hospital’ através do Governo, de quem tenha recurso e disponibilizar a quem precisa. Vou até falar com o Padre para ver se há possibilidade de ter uma igreja próxima ao Corpo de Bombeiros, ou outro local. Na China fizeram um hospital em uma semana. O importante é montar algo para termos, por exemplo, 20 respiradores, já que, se a coisa complicar, nós tenhamos suporte”, salientou.

O médico também falou sobre a importância de lavar as mãos: “Álcool e geral é importante quando se tem água e sabão: lave as suas mãos”, recomendou.

O profissional de saúde concluiu dizendo que “vamos tentar fazer alguma coisa e estou à disposição”.