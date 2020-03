Na tarde desta quarta-feira, 18, quatro empresas de transportes escolares, participaram da licitação de contrato emergencial que aconteceu na Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia, acompanhou a conferencia da documentação, sendo que uma das empresas não cumpriu o protocolo, ou seja, faltou documentos e foi desclassificada.

Com isso, ficaram na mesa apenas três empresas que disputaram pelo menor preço, vários lotes, no qual prestarão o serviço por 180 dias, sendo que antes de vencer este contrato, já estará em tramite o sistema de licitação de pregão eletrônico.

A reportagem conversou com um dos empresários que participou da licitação e venceu com o menor preço três lotes. O empresário lamentou a falta de interesse de empresas de outras cidades e Estados, isso mostra que em determinadas áreas os empresários estão evitando participar de licitações, devida a diversos entraves nos órgãos públicos.

Além disso, o empresário relatou estar contente pela lisura como foi conduzida a licitação obedecendo todos os trâmites legais, na qual garante direitos iguais a qualquer participante.

Porém, o empresário fez ressalva, quanto a falta de representantes do Ministério Público (MP), do Tribunal de Contas (TC) e da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), para acompanhar o processo de conferencia e abertura dos envelopes.

Na mesa, além dos empresários do setor, estava a Secretária Municipal de Educação, Vivian Repessold, entre outros servidores públicos.

Vivian conversou com a reportagem e explicou que esta foi a primeira licitação do ano, por isso, denominada emergencial, ou seja, por envelope lacrado, a empresa que oferecesse o menor preço pelo lote desejado ganharia. Porém, já a próxima licitação será no modelo pregão eletrônico.

A secretária também falou que sua gestão é pautada na seriedade e transparência, sendo que há uma comissão fiscalizadora que se reúne com os empresários, monitores e alunos para orientá-los quanto as diretrizes, para que todos tenham qualidade e segurança.

Com isso, manter a vigilância constante, tanto na fiscalização dos ônibus na parte mecânica para manter a qualidade e segurança parta todos, quanto dos alunos na conscientização de também zelar pelo veículo que está à disposição deles para transportá-los de casa até a escola e vice-versa.

Questionada sobre a qualidade das estradas, a secretária disse que tem um bom diálogo com o secretário de obras e com isso, está sempre conversando com ele, e quando é preciso, o secretário atende com o máximo de urgência para que as estradas estejam em boas condições de trafegabilidade.

Para finalizar, Vivian afirma que está sempre à disposição dos pais dos estudantes na Semed para quaisquer esclarecimentos quanto ao transporte escolar, além de uma ouvidoria e um grupo de WhastApp.