O Ministério do Turismo informou nesta quinta-feira 19, que 622 turistas brasileiros que estão retidos em Lima e em Cuzco, no Peru, retornarão ao Brasil nesta sexta-feira 20.

No início da tarde desta quinta, o governo determinou o fechamento das fronteiras terrestres para entrada de estrangeiros vindos de países vizinhos da América do Sul. A medida é uma tentativa de frear o avanço da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no Brasil.

De acordo com a pasta, a ação conjunta envolve o governo federal e a companhia aérea Latam.

O ministério informou que esta é a “primeira de uma série de ações” coordenadas pelo governo “para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia de coronavírus”.

Segundo o Ministério do Turismo, quatro voos da Latam serão responsáveis por repatriar os brasileiros que estão no Peru. Além disso, as aeronaves levarão 704 peruanos que estão retidos no Brasil.