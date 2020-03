Nome do servidor municipal Lutero Paraiso cresce e ganha novos apoios como pré-candidato a prefeito da cidade de Parecis.

Após conversas onde as mesmas vem tendo grande sucesso no município de Parecis, o pré-candidato a prefeito, Lutero Paraiso, que tem filiação partidária no Democratas, partido este que conta com apoio do senador da República Marcos Rogério, vem conquistando projeção conceituada com futuras aliança políticas para alavancar o progresso naquela região.

O pré-candidato Lutero disse que viria para a o cenário eleitoral trazendo consigo o que tem de melhor para o eleitor e cidadão de Parecis. As conversas de parcerias estão bastante avançadas para que o partido lance uma dupla que seja ficha limpa para disputar a prefeitura. Com isso, a sociedade de Parecis terá uma representação legítima e consistente, disputando o pleito eleitoral, com forte potencial de credibilidade.

O pré-candidato Lutero Paraiso, convidou Israel Elias de Oliveira, ainda sem partido, conhecido por Israel da Apae para compor a chapa como pré-candidato a vice-prefeito e assim fortalecer a aliança.

“Israel é cidadão honesto e íntegro, comprometido com a causa social. Israel é enfermeiro de formação, pecuarista e na gestão pública já ocupou do cargo de Secretario Municipal de Saúde,” disse Lutero.

Lutero afirmou que a busca incessante em apresentar ao eleitor o melhor não para por ai, pois tem consigo o legado de fazer o melhor trazendo ao cenário eleitoral ainda outros nomes de conceitos elevados, onde esses fatores que o tornam ainda mais popular embasado no conhecimento do que é a gestão publica e sua eficiência.